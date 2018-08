di Davide Tamiello

Chissà se avevano pianificato di mettere le mani su un piccolo tesoro, o se si siano trovati di fronte a una sorpresa inaspettata. Di sicuro per i ladri, questa volta, è stato il colpo della vita: da quella casa di Cannaregio sono usciti con quasi mezzo milione di euro di bottino. Un danno enorme per due ottantenni veneziani. La coppia, venerdì, era rientrata a casa dopo qualche giorno di vacanza. Erano partiti martedì: il furto, quindi, risale a quell’intervallo di tempo di quattro giorni. Quando l’uomo ha cercato di mettere la chiave nella serratura della porta di casa, si è accorto immediatamente che l’ingresso era stato forzato. L’appartamento, che si trova in zona Ca’ Loredan, era completamente sottosopra.