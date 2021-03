MIRANO- Parte da Mirano la gara di solidarietà per comprare le uova di Pasqua rubate alla mamma della piccola Lavinia, di Malcontenta, volata in cielo a 8 anni per una malattia rara. Un agente immobiliare di Mirano si è offerto di acquistare tutte le 60 uova di cioccolato sparite dall’auto di mamma Federica Toffanin, trafugate da ladri senza cuore durante una sosta al cimitero, dove la giovane mamma si era recata per salutare la figlioletta...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati