Allarme lanciato da un vicino sventa un furto in via Grassi

MESTRE - Furto sventato in un appartamento di via Grassi a Mestre ieri. 23 aprile 2021, grazie al gruppo Controllo di Vicinato. Un residente di via Sofocle ha notato in un giardino un sospetto e dopo aver chiamato la polizia ha avvisato grazie alla chat del gruppo tutti i residenti della zona. L’individuo, accortosi di essere stato notato si è allontanato velocemente.

L’ennesimo episodio di questo mese dato che anche nei giorni scorsi le comunicazioni nella chat del Gruppo sono state frequenti. Il 18 aprile è stata segnalata in tarda serata l’entrata di ladri in un appartamento vuoto di via Grassi, il 17 aprile una persona incappucciata che curiosava dentro le auto e il 10 aprile due uomini che si stavano arrampicanto su un terrazzino di uno dei condomini rossi di via Sofocle che sono stati fatti allontanare dai vicini allertati e dopo la chiamata alle forze dell’ordine.

Ancora una volta il Controllo di Vicinato si dimostra dunque uno strumento efficace di prevenzione della criminalità con la partecipazione attiva dei cittadini.