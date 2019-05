Tre furti in negozi e supemercati: sorpresi all'uscita con la merce rubata

MIRANO - Sabato sera i carabinieri di Mirano hanno denunciato in stato di libertà un ladro che – dopo essersi aggirato tra gli scaffali del negozio d’abbigliamento Tom Tommasini di Caselle di Santa maria di Sala – aveva deciso di appropriarsi di un cappello fiammante senza passare dalle casse. L’uomo M.A. classe 1966, residente a Fiesso e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, non aveva fatto i conti con il personale della sicurezza e con la pattuglia dei Carabinieri. Restituita la merce rubata e sequestrato anche il “trancino” con il quale il ladro con ormai collaudata perizia rimuoveva i sigilli delle placche anti-taccheggio nella speranza di passare indenne i controlli.

De denunciato anche un giovane moglianese G.A.P. 32enne, che aveva deciso di fare la spesa al supermercato senza pagare il conto di 350 euro alla cassa. E sempre i carabinieri di Mirano hanno sorpreso K.B. kossovara, classe 1983, che aveva fatto la spesa per 90 euro di alimenti, cercando di uscire senza pagare.

