Clamoroso furto a Palazzo Ducale, estradati 3 dei 4 banditi. Ora gli interrogatori

Ieri sera si è conclusa l’operazione della Polizia di Stato “Ponte dei Sospiri” che ha portato all’per il furto di Palazzo Ducale dello scorso 3 gennaio. Gli estradati sono i cittadini croati: Vinko Tomic, Zvonko Grgic, Zelimir Grbavec.Partiti da Zagabria a bordo di un aereo dell’Aeronautica Militare i 3 uomini, responsabili del clamoroso furto di gioielli appartenenti alla collezione dello Sceicco Al – Thani, esposti nella mostra “Tesori dei Moghul e dei Maharaja” presso Palazzo Ducale. I tre erano stati arrestati in Croazia il 7 novembre 2018, in esecuzione del Mandato di Arresto Europeo richiesto dal G.I.P. del Tribunale di Venezia.I soggetti, giunti in aeroporto scortati da personale del Servizio di Cooperazione Internazionale -Interpol, sono stati presi in carico da personale della Squadra Mobile, del Servizio Centrale Operativo e della Polizia di Frontiera e dopo la notifica dei provvedimenti restrittivi sono stati affidati alla Polizia Penitenziaria per esseredove saranno a posti a disposizione dell’A. G. per glidi rito.Per quanto riguarda il quarto soggetto arrestato in Croazia, Vladimir Durkin, sono tuttora in corso le pratiche per l’estradizione. Gli altri due indagati, Mladenovic Dragan e Perovic Goran si trovano attualmente in Serbia, loro paese d’origine, che non riconosce il Mandato d’Arresto Europeo, non facendo parte dell’Unione.