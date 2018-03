In gita scolastica, due studenti 17enne rubano i vestiti di Calvin Klein all'outlet di Noventa

NOVENTA DI PIAVE - Approfittano di una sosta all'outlet per rubare capi di marca: sono due diciassettenni, di origine serba, in gita scolastica. Quando la comitiva, ieri pomeriggio, si è fermata all'outlet di Noventa di Piave (Venezia), i giovani hanno rubato vestiti da Calvin Klein e hanno cercato di confondersi tra i compagni a bordo del bus quando sono stati inseguiti dal personale di sorveglianza.



Le indagini, condotte dai carabinieri di San Donà, hanno permesso di individuare i responsabili, che dovranno rispondere di furto aggravato e rapina impropria. I militari dell'Arma hanno identificato la coppia grazie ai sistemi di videosorveglianza, scoprendo inoltre che un altro ragazzo, poco prima, dopo aver rimosso la placca antitaccheggio, si era impossessato di un costoso portafogli. Per risalire con certezza ai responsabili, tutta la comitiva è stata condotta in caserma dove ha atteso parecchie ore a bordo del pullman mentre i militari, sentita la Procura dei Minori, hanno denunciato i ladri. Il bus è ripartito solo in tarda serata.

