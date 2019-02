Furto all'Angelo: si spaccia per la nipote e ruba a paziente fuori stanza

MESTRE - Tentato furto aggravato presso l’Ospedale dell’Angelo: è l'accusa con cui domenica sera è stata arrestata una donna di 38 anni. La donna, D.A.R., italiana senza fissa dimora, è stata vista mentre si aggirava in modo ambiguo nel reparto di chirurgia ed è stata trovata in possesso, dagli infermieri attenti, di uno smartphone e una banconota da 5 euro appartenenti ad una paziente. Quest’ultima agli agenti della Polizia ha raccontato che intorno alla 18, durante l’orario di visita, era uscita dalla sua stanza per incontrare alcuni conoscenti, all’interno della stanza era rimasta un’altra paziente. La ladra, spacciandosi per la nipote, era entrata, avevo preso il cellulare e rovistando dentro la borsa riposta nell’armadietto le aveva trafugato 5 euro.

