Rubano nell'hotel chiuso e abbandonano la refurtiva (costosa) in spiaggia

JESOLO - Televisori e varie attrezzature. E' la merce rubata in un hotel di piazza Nember, recuperata dagli agenti della Polizia locale e riconsegnata al legittimo proprietario. Nei giorni scorsi una pattuglia, impegnata in una serie di controlli nel territorio, ha individuato sulla spiaggia antistante alla zona di piazza Nember, della merce abbandonata a ridosso di un pontile. In particolare gli agenti hanno riscontrato che si trattava di diversi televisori e di attrezzature per cucina e bar, alcune delle quali molto costose. Fatte le indagini del caso, gli agenti sono risaliti all'hotel nel quale era stata depredata la merce, che tra l'altro si trova a non molta distanza dal luogo del ritrovamento.

Gli agenti hanno quindi rintracciato il proprietario della struttura che si è presentato al Comando con la regolare denuncia che aveva presentato giorni prima e al quale è stata riconsegnata la merce recuperata.

Non è escluso che i ladri abbiano deciso di abbandonare in quel punto la merce nel tentativo di andarla a riprendere in un secondo momento, oppure proprio per farla ritrovare non riuscendo a rivenderla. Ad ogni modo l'azione di controllo degli agenti della Polizia locale è risultata fondamentale e, nel caso specifico, anche la denuncia presentata dall'albergatore, tanto che gli stessi agenti consigliano sempre di presentare una denuncia in situazioni simili.

Ogni anno, nei mesi più freddi, avvengono furti negli hotel chiusi per la pausa invernale. Nelle ultime settimane, nella zona compresa tra piazza Marina e il faro, sono stati commessi anche dei furti ai danni degli appartamenti estivi. Addirittura in un appartamento fronte mare, una signora si è ritrovata con la casa svaligiata e sporcata dalle feci di un cane che i ladri evidentemente si erano portati appresso.