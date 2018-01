Colpo del secolo a Palazzo Ducale Ecco il momento del furto di gioielli â€‹

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VENEZIA - Ecco ildeldalla mostra diin. Si vedono in ladri in azione mentre si appropriano dei due orecchini e una spilla di diamanti del tesoro dei Moghul e dei Maharaja del valore di tre milioni di euro. I due ladri sono entrati come visitatori qualsiasi alla mostra. Nessun arnese da scasso, hanno forzato la teca e infilato la mano: hanno lasciato una vistosa collana, portando via solo orecchini e spilla. Il motivo: far credere sulle prime che dalla teca non mancasse nulla. I due sono stati ripresi dalla videosorveglianza.