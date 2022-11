MIRA - Un lungo fine settimana proseguito con le festività di Ognissanti caratterizzato da furti e vandalismi a Mira, tra i bersagli anche la strada di accesso di villa Valier a Mira Porte. Negli ultimi giorni, con la complicità di giornate più corte, sono stati segnalati diversi tentativi di furto nelle abitazioni a Borbiago e a Piazza Vecchia, un paio dei quali sono stati comunicati anche ai carabinieri della Tenenza di Mira. In via Alberoni poi l'altra sera, attorno alle 19,30 un'auto ha preso fuoco e sul posto sono intervenuti i vigili del Fuoco. L'origine dolosa non è stata ancora confermata neppure alle forze dell'ordine ma alcuni residenti sospettano si possa trattare di atti di vandalismo. Da qualche tempo hanno segnalato come negli ultimi tempi ci siano stati dei tentativi di furto e di scasso, individuando anche gruppetti di ragazzi che tentavano di appropriarsi degli estintori dai garage magari per scaricarli a terra per divertimento

IL DANNO

Nel pomeriggio di sabato, proprio in concomitanza con Villeggiando, la nota manifestazione che apre le dimore storiche della Riviera fra mostre, visite guidate, escursioni, degustazioni, eventi e laboratori è avvenuto uno spiacevole furto che ha coinvolto una degli operatori che stava lavorando durante la manifestazione in villa Valier a Mira. Alla fotografa in questione sono state infatti rubate dall'auto parcheggiata all'esterno della villa storica diverse attrezzature, tra cui pc e macchine fotografiche. «Purtroppo non è la prima volta che accade - denuncia Maurizio Corò, proprietario della villa -. L'area verde attorno alla villa, lungo via Giuseppe di Vittorio, in prossimità della riva del naviglio che porta all'ex macello, ora sede della Remiera, è completamente al buio, e purtroppo sono già avvenuti furti alle auto in sosta e vandalismi anche durante eventi pubblici e privati. Durante alcuni eventi ci siamo attrezzati con custodi e parcheggiatori ma non è sufficiente».

NIENTE TELECAMERE

Un episodio spiacevole avvenuto proprio durante una delle manifestazioni realizzate appositamente per rilanciare il turismo della Riviera dopo la crisi del settore legata all'emergenza sanitaria negli ultimi due anni. «Villa Valier è uno spazio aperto ad eventi pubblici e privati situata in un contesto particolarmente suggestivo - ricorda Corò -. Poco distante lungo via Di Vittorio c'è il muro che costeggia il convento delle suore, il parcheggio della piscina e dello stadio Valmarama. Nonostante ciò però questa zona è priva di telecamere di sorveglianza. Serve una maggiore e più capillare presenza delle forze dell'ordine in quest'area ma anche l'impegno del Comune a installare delle telecamere di videosorveglianza in un paio di punti strategici soprattutto in prossimità del Parco Valmarana e del campo di allenamento».