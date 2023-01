Ladra entra nella scuola di Favaro, forza la porta e rovista tra i documenti della segreteria. Arrestata

FAVARO VENETO (MESTRE) - Entra nella segreteria della scuola e rovista tra i documenti, arrestata una giovane. Sabato pomeriggio, 14 gennaio, i Carabinieri del Norm impegnati in un servizio di pattuglia, sono intervenuti nella scuola paritaria Maria Immacolata di Favaro Veneto cogliendo con le mani nel sacco una ragazza che si era introdotta nella scuola e si è messa a rovistare tra i faldoni e i documenti delle scrivanie e degli armadi.

Ha forzato la porta ed è entrata nella scuola, arrestata

Per entrare nella struttura, la giovane ha forzato la porta dello stabile e ha rotto i lucchetti di chiusura degli armadi e dei cassetti che contenevano i documenti. E' stata prontamente bloccata e, dopo le operazioni di identificazione condotte dai militari, è risultata gravata da precedenti specifici commessi in diverse zone del Veneto. Proprio per la tempestività dell'arrivo dei Carabinieri, la ladra non è riuscita ad appropiarsi di niente. In caserma è stata arrestata per tentato furto. Questa mattina, 19 gennaio, a seguito all’udienza di convalida e del giudizio per direttissima, la donna è stata condannata a un anno e 10 mesi, con pena sospesa, e contestuale sottoposta al divieto di dimora nel comune di Venezia.