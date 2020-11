Ladri nella notte al Covid Point: rubato il gonfiatore dell'Esercito

SAN DONA' - Ladri in azione nel Covid point di San Donà di Piave. Questa notte i malviventi si sono introdotti nella tenda predisposta dall’Esercito per creare un'area di sosta riparata dalle intemperie stagionali alle persone che attendono l'esito del tampone, e si sono appropriati di un “gonfiatore” e di un dispositivo di allacciamento alla corrente elettrica.

L’attività nell’edificio di via Svezia viene svolta nelle 24 ore e il personale sanitario presente non si è accorto di nulla in quanto la tenda è collocata all'esterno dell’edificio in cui lavora. «Un gesto deplorevole – stigmatizza l’Ulss4 - compiuto nei giorni in cui il sistema sanitario regionale è messo a dura prova dalla pandemia in corso. Oltre al danno economico, tale furto rappresenta una mancanza di rispetto nei confronti del personale che sta lavorando per la pandemia, ed è un atto di inciviltà verso le persone che in questi giorni devono rivolgersi a queste strutture per effettuare il tampone».

A scoprire il furto sono stati gli stessi militari dell'Esercito arrivati prima delle 7 covid-point per avviare, come tutti giorni, la propria postazione tamponi. Il furto è stato denunciato alle forze di Polizia.

