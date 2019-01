Ladri senza cuore: rubate ripetutamente le bici dei bambini in cura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

MESTRE - Cinque furti di biciclette. Biciclette da bimbi. Succede in via Irpinia 49, tra via Miranese e la Gazzera, dove ha sede ilEbbene, capita che i bambini che arrivano al Color Mind in bicicletta, all'uscita dagli incontri scoprano di doversela fare a piedi fino a casa perchè è stata loro rubata la bici. È successo ben cinque volte in pochissimo tempo (l'ultima bici sparita risale a venerdì sera) e sono sempre state rubate solo le biciclette dei bambini, costringendo così le psicologhe del centro ad un supplemento di lavoro per vincere le angosce provocate nei piccoli proprio dal furto delle loro due ruote. In realtà in tutta la zona di via Miranese si assiste a continui furti di biciclette come nel resto della città, peraltro ma solo in questo caso ci si trova di fronte ad una vera e propria persecuzione nei confronti dei bambini che vengono privati della gioia di poter scorrazzare in bici.