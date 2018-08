Fanno il bagno di notte e gli rubano tutto. I ladri sopresi a dormire sul vaporetto Actv

LIDO DI VENEZIA - Alle 4,30 della notte di domenica 19 agosto la sala operativa della Questura ha inviato la Volante lagunare in Bacino San Marco al fine di intercettare il vaporetto della linea ACTV n. 1 proveniente dal Lido, sul quale erano stati segnalati tre cittadini nordafricani che in precedenza erano stati notati aggirarsi nei pressi del luogo dove era stato consumato un furto. Alla fermata di San Zaccaria gli operatori della volante sono saliti a bordo del vaporetto che stava attraccando, i tre ragazzi erano seduti a poppa del mezzo e stavano dormendo. Uno di questi teneva in mano due cellulari di colore bianco e una power bank di colore grigio di marca Huawei.



I tre giovani appena destati, compreso con grande sorpresa di avere di fronte dei poliziotti, hanno cercato di occultare la refurtiva, gettandola sotto i sedili, per questo sono stati condotti in Questura. Gli stessi sono stati successivamente identificati come L. M. nato il 15.07.1991 in Marocco, residente nella provincia di Verona, con precedenti per numerosissimi reati contro il patrimonio, contro le persone e inerenti gli stupefacenti, E. E. M., nato il 27.10.2000 in Marocco, residente in provincia di Padova, con precedenti per reato di Lesioni personali, E. K. A. nato il 01.09.1998 in Marocco, residente nella provincia di Crotone anch’egli con precedenti per reati contro il patrimonio.



Il furto perpetrato dai tre giovani, come narrato in sede di denuncia dalle vittime nelle prime ore di questa mattina, si è consumato al Lido e precisamente sulla spiaggia vicino allo stabilimento Blue Moon: una coppia di tranieri ha deciso di fare il bagno lasciando vestiti ed effetti personali a terra. Al ritorno si sono accorti che mancavano Iphone e il dispositivo power bank per la ricarica del cellulare, nonché il portafoglio contenete dollari americani e una carta di credito VISA. La guardia giurata in servizio allo stabilimento balneare, allertata per il furto, aveva notato i tre giovani nordafricani, con fare sospetto, andare via verso l’imbarcadero ACTV, allertando a questo punto la volante. I tre identificati sono stati denunciati per il reato di ricettazione.

