MESTRE Dagli abitacoli ripuliti alla cosiddetta cannibalizzazione delle macchine. Non c'è tregua sul fronte dei furti su auto che nelle ultime settimane hanno subito una vera e propria impennata. E ora i ladri non si accontentano più di rubare quanto lasciato inavvertitamente sui sedili, ma se ne vanno anche con pezzi di cruscotto o di carrozzeria.



È successo in via Gatta a Mestre dove sono stati registrati una serie di episodi che pare segnare il salto di qualità dei soliti ignoti. Fra gli altri a scoprire al risveglio la sgradita sorpresa è stato il proprietario di una Bmw serie 318 station wagon che non credeva ai propri occhi davanti alla spogliazione della sua vettura. Stessa scena anche per il proprietario di un'altra Bmw, stavolta una X5, dalla quale risultava asportato il navigatore e alcuni effetti personali. E stavolta non si tratta di un raid a bordo strada o in aree sosta pubbliche, bensì all'interno di un cortile condominiale con tanto di recinzione. Purtroppo in zona non ci sono impianti di videosorveglianza e quindi i malviventi hanno potuto agire del tutto indisturbati. Nemmeno la telecamera interna installata sul suv è stata utile.

E ancora, lo shopping all'Obi di via don Tosatto è costato caro al proprietario di una Renault Zoes che una volta uscito dal negozio si è ritrovato un finestrino in frantumi e un notebook e un portafogli razziati per un bottino del valore di circa duemila euro. Peggio è andata a un operaio che si è visto rubare l'auto aziendale, una Fiat Punto, mentre stava svolgendo dei lavori in un cantiere di via Lazio.



Resta da capire se ad agire siano dei singoli topi d'auto o se tutti questi colpi possano essere ricondotti a una vera e propria banda o per lo meno a un'unica regia.



