Le rubano l'auto con dentro i due cani: «Ridatemeli, vi prego... Ugo e Siria sono la mia vita»

PIANIGA/STRA - Ugo, splendido Amstaff, e Siria femmina meticcia di pastore tedesco erano nel loro trasportino all'interno dell'auto rubata nell'area del centro cinofilo di Pianiga, in via Albarea. Stavano riposando dopo aver lavorato con la loro proprietaria, Elisa, istruttrice di cani. I ladri si sono introdotti nei locali della struttura hanno preso la borsa delle donna dove c'erano le chiavi della vettura e si sono dileguati. Il furto, sabato attorno a mezzogiorno. «Vi prego con tutto il cuore, restituitemi i miei cani, sono la mia vita. Della macchina non mi interessa nulla, tenetevela, ma ridatemi Ugo e Siria». Ha la voce rotta al telefono. Elisa e il suo compagno, insieme a una decina di amici, da due giorni stanno cercando ininterrottamente le bestiole. L'appello sui social è martellante e fino a ieri aveva prodotto due segnalazioni che purtroppo si sono rivelate false: quella di un ragazzo che avrebbe avvistato due cani randagi a Pieve di Curtarolo e quella dell'investimento in A57 all'uscita di Oriago di due animali che poi si sono rivelati dei labrador senza chip. «Ho ritrovato la borsa a 200 metri da casa, a Stra dove abito, c'era tutto, tranne il bancomat e i soldi. Perché non mi hanno lasciato anche Ugo e Siria? Che se ne fanno di due esemplari adulti?». Elisa è disperata: «Per chi ci dà indicazioni certe c'è anche una ricompensa, lo scriva, chiamatemi a qualsiasi ora anche di notte. Questo è il mio cellulare 3480361792 ».