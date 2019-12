Raid notturno di due ventenni in uno studio medico: arrestati

Gli agenti della questura di Venezia hanno svolto un’intensa attività nella notte del 26 dicembre: tre gli arresti, due per tentato furto aggravato in concorso ed uno in esecuzione di un ordine di carcerazione.



Intorno alle ore 3 è arrivata alla sala operativa la segnalazione di un furto in atto presso uno studio medico di Mestre, in Via Rubicone: dopo aver forzato la porta d'ingresso, i due malviventi - M. K., ventenne veneziano, e B. M., tunisino di 26 anni - si erano introdotti all'interno, nell'intento di portare via l'incasso. Subito fuori dallo studio medico, tuttavia, hanno trovato ad aspettarli gli agenti in volante che hanno trovato, occultati tra i vestiti dei due, una somma di circa 300 euro nonché numerosi oggetti da scasso. I due sono stati allora arrestati in flagranza per il reato di tentato furto aggravato in concorso. In queste ore si sta svolgendo il processo per rito direttissimo. Sempre nella notte di ieri, inoltre, gli agenti hanno proceduto ad un controllo in Piazzale Cialdini nei confronti di K.M., cittadino marocchino di 26 anni, risultato destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Venezia per il reato di tentato furto aggravato. Il soggetto pertanto, dopo gli accertamenti del caso, è stato accompagnato presso il carcere di Santa Maria Maggiore.