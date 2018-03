Anziana derubata dei gioielli con il trucco del telegramma

MESTRE - Furto in abitazione giovedì sera in via Querini. La derubata, una donna di 80 anni, ha raccontato agli agenti intervenuti che verso le 18 mentre si trovava in casa ha ricevuto la visita di un uomo spacciatosi per un postino: dopo aver suonato alla porta ha chiesto all’anziana di raggiungerla nell’atrio del palazzo poiché doveva consegnarle un telegramma. L’anziana, senza chiudere a chiave la porta, è subito scesa per raggiungere il finto postino, intrattenendosi con lui per qualche minuto. Rincasata, si è accorta che qualcuno le era entrato in casa rubando i gioielli del valore ancora da quantificare.

