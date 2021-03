Raffica di furti sui treni a danno dei viaggiatori, incastrata un ragazza di 19 anni

VENEZIA - Una ragazza 19enne è stata denunciata dalla Polfer per una serie di furti ai danni di viaggiatori dei treni n partenza da Venezia. Alcuni erano stati compiuti anche a bordo dei convogli. La sua individuazione è stata possibile anche grazie ad immagini della videosorveglianza. La ragazza, con diversi precedenti specifici, è stata anche indagata per non aver rispettato il foglio di via che la Questura aveva emesso la scorsa estate nei suoi confronti. Complessivamente, nell'ultima settimana i servizi effettuati dalla Polfer nelle varie stazioni del Veneto hanno visto il controllo di 2.257 persone, con un bilancio di 6 indagati, Sono stati 238 i servizi di vigilanza nelle stazioni, di cui 12 servizi anti-borseggio, attuati da agenti in abiti civili.

