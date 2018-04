Preso il ladro che faceva razzie nelle auto in sosta all'ospedale

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO - Era ormai diventato l'incubo degli automobilisti con l'auto in sosta nei parcheggi di ospedali, stazioni e scuole. Perché l'uomo entrava in azione nelle auto parcheggiate, le forzava e faceva razzia di tutto quello che trovava. Le varie segnalazioni giunte ai carabinieri vedevano negli ultimi tempi come area prediletta delle razzie il parcheggio dell’ospedale di Mirano tant’è che i militari della locale stazione avevano rafforzato la sorveglianza dell’area.Nella mattinata di ieri l’ennesima segnalazione di un soggetto che si aggirava con fare sospetto tra le auto in sosta presso dell’ospedale ispezionandone gli abitacoli. I carabinieri giunti sul posto hanno bloccato l'uomo mentre stava entrando in azione ai danni di una Panda. Colto sul fatto l’uomo, identificato in Pavan Roberto, classe 1961, già noto alle forze di polizia, è stato bloccato ed arrestato.