VENEZIA - È una ladra seriale la responsabile di gran parte dei furti che si sono consumati, in questi giorni, tra le capanne degli stabilimenti balneari del Lido, in particolare nelle spiagge Excelsior e Des Bains in lungomare Marconi. Si tratta di una signora di 64 anni, P.P., che arriva da Chioggia e dalla fine degli anni 90 ha una lunga lista di precedenti a suo carico. È stata denunciata a piede libero, più volte, ma intanto, in attesa di processo continua a rubare.



La securiry interna della spiaggia Excelsior e Des Bains, l'aveva fermata, un paio di settimane fa, in piazzale Santa Maria Elisabetta al Lido, aveva ancora con se la refurtiva appena portata via dalle capanne. Tra questi anche portafogli, con tessere bancomat con cui ha provato a fare anche dei prelievi di denaro contante. In un paio di circostanze, i tentativi sono anche andati a segno, perché le persone derubate avevano tenuto il codice del bancomat all'interno del proprio portafoglio. La security ha chiamato le forze dell'ordine che sono arrivate sul posto ma, essendo trascorsi i termini della flagranza di reato, non ha potuto procedere direttamente all'arresto, ma solo alla denuncia, in attesa di processo. Portata nella sede del comando, per l'ennesima volta, è stata fotosegnalata e la refurtiva è stata recuperata. Ma poi la donna è stata rimessa in libertà in attesa del processo. Appena lasciata andare, dopo qualche giorno, è tornata al Lido per rubare.

I PRECEDENTI

A Chioggia, dove risiede, più volte le cronache si sono occupate dei suoi blitz: sorpresa a rubare in diversi stabilimenti balneari a Sottomarina, e perfino durante ad un funerale. Una ladra incallita che, a quanto pare, non perde il vizio. Al Lido adopera sempre il medesimo schema di azione. Arriva in autobus, entra con una certa indifferenza in uno stabilimento balneare che sceglie accuratamente. Una volta all'interno si aggira in riva al mare e, non appena nota qualcuno allontanarsi dalla capanna è molto lesta a intrufolarsi all'interno e a sottrarre tutto quello che le capita davanti. Non si accontenta dei semplici oggetti da spiaggia, va anche dritta al sodo rubando portamonete con soldi, carte, documenti personali.



Il servizio di sicurezza della spiaggia dopo averla fermata mentre stava per lasciare il Lido, pensava, dopo aver ricevuto varie segnalazioni, di essere riuscita a risolvere il caso. Invece così non e. Verranno ora diffuse le foto nelle spiagge raccomandando ai bagnanti di fare la massima attenzione. E saranno organizzati anche degli appostamenti per cercare, in caso di eventuali altri furti, di individuare la responsabile in flagranza di reato, così da poter procedere eventualmente all'arresto.