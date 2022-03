MARCON - Una decina di auto di vecchia fabbricazione nel mirino e così a Marcon è psicosi furti di benzina dalle macchine parcheggiate in strada. A lanciare l’allarme sono stati nella notte tra domenica e lunedì i residenti del quartiere San Giuseppe: uno di loro, mentre all’1 di lunedì notte era a passeggio con il cane, aveva notato due uomini aggirarsi con fare guardingo nel parcheggio comune di alcuni palazzi e avvicinarsi alle vetture più vecchie.

Secondo il racconto fatto dal residente alle forze dell’ordine, una delle due persone aveva con sé una tanica simile ai contenitori di benzina.

Dopo essersi accorti di essere stati visti i due erano corsi sulla loro macchina, una Passat grigia, per poi scappare e far perdere le proprie tracce. Ma il sospetto che i due uomini fossero dei ladri di benzina dalle auto aveva spinto l’uomo a chiamare altri condomini e avvicinarsi, a loro volta, alle auto più vecchie: in quattro casi i residenti del quartiere San Giuseppe avevano notato lo sportellino del serbatoio aperto, attorno alla macchina un forte odore di benzina e, a terra, in corrispondenza allo sportellino, delle macchie di benzina.

Subito dopo la scoperta i residenti avevano chiamato i carabinieri per far mettere nero su bianco quanto trovato nella notte tra domenica e lunedì.

Le sorprese però non erano finite: ieri mattina, infatti, divelto e gettato sul marciapiede del parcheggio è stato trovato anche il tappo in plastica di un serbatoio. Mentre segnalazioni di altre macchine colpite sono state arrivate, sempre a Marcon, da altre zone vicine al quartiere San Giuseppe, dal villaggio Molin e da zona Comello. Nel mirino soprattutto auto di vecchia fabbricazione nelle quali lo sportellino del serbatoio si può aprire anche se la macchina è stata chiusa.