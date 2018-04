di Marco Corazza

Dalle auto dei vacanzieri hanno rubato denaro e le carte di credito, scoperti scatenando l'ma finiscono nella rete dei carabinieri. È stata una Pasquetta movimentata quella di ieri anon solo per le migliaia di vacanzieri che hanno scelto di passare la giornata al mare.Verso le 17.30 i carabinieri di, diretti dal maresciallo Francesco Lambiase, stavano controllando la zona didopo le segnalazioni ricevute dalle vittime. Hanno così intimato l'alt ad una Volkswagen Caddy con il conducente che, dopo aver rallentato, ha sfiorato il carabinieri scatenando l'inseguimento verso Caorle. In supporto sono arrivate diverse pattuglie della Compagnia di Portogruaro e San Donà. I due a bordo sono stati bloccati in centro. Si tratta di M.R., 56anni, e della donna T.C., 51 anni, entrambi pregiudicati di. Nell'auto sono stati trovati mille euro, bancomat, carte di credito e altro materiale che era stato rubato nelle auto in sosta La coppia è stata arrestata per furto aggravato in concorso.