SAN DONÀ DI PIAVE - In città è “allarme brioche”. Che si tratti del gesto di qualche buontempone o di veri e propri furti su commissione, visto che la cosa starebbe interessando varie attività del territorio, sta iniziando a preoccupare gli esercenti quanto avvenuto negli ultimi giorni con il furto della fornitura giornaliera di brioche e krapfen appena sfornati. La segnalazione arriva da Luigi Furlan, il titolare del bar Capriccio, attività molto conosciuta a Mussetta, a un passo dalla chiesa.

LA PROTESTA

«Per l’ennesima volta, e questa è ormai la terza in pochi giorni, mi hanno rubato la confezione di brioche portate dal nostro fornitore di fiducia», sbotta il buon Luigi, che ha deciso di rendere pubblico l’episodio per mettere in guardia i colleghi. «A quanto mi risulta, fatti di questo genere stanno riguardando anche altre attività, a San Donà ma anche in altri centri confinanti, come Jesolo», ha spiegato. L’ultimo episodio che lo riguarda è successo proprio ieri mattina. «Faccio questo mestiere da ormai 30 anni – ricorda – e tutte le mattine mi faccio lasciare la fornitura di brioche e krapfen proprio a ridosso del portoncino d’ingresso. Il tutto avviene tra le 5 e le 5.30. Un po’ dopo arrivo io per l’apertura e porto tutto dentro, pronto per essere venduto ai nostri affezionati clienti. Dopo due furti ho chiesto che la confezione venisse lasciata in un altro luogo, a fianco del locale, un po’ più nascosto rispetto all’ingresso. Ma non è servito a nulla, perché mi hanno derubato anche questa volta».

DANNO ECONOMICO

E così il valore del furto inizia a salire. «Anche perché, per non lasciare i miei clienti senza brioche, devo richiamare il fornitore per farmi portare un’altra fornitura. Inizialmente pensavo a un gesto goliardico, ma ora la cosa sta iniziando a preoccuparmi. Non mi era mai successa una cosa del genere». La stessa sorte starebbe capitando anche ad altri colleghi. «Mi risulta che la stessa cosa sia accaduta anche ai danni di altri bar: è necessario fare qualcosa, almeno prestare più attenzione o dotarsi di qualche sistema di sorveglianza».

Anche il buon Luigi sta pensando a qualche soluzione. «Da una parte potrei arrivare al bar alle 5, così da prendere io stesso la consegna, ma dopo avere lavorato fino a tardi, diventerebbe molto pesante una levataccia. Oppure potrei realizzare o acquistare un contenitore in acciaio dove far mettere le brioche: ma non posso neanche pensare di spendere i soldi per una cassaforte per le pastine. Non nascondo di essere preoccupato per la piega che sta prendendo questa vicenda».