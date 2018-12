Furgone perde una ruota in A28 Undici auto colpite e danneggiate

di Marco Corazza

GRUARO - Illain autostrada:rimangono. È accaduto stasera poco prima delle 21 sulla, in prossimità del chilometro 2, nel territorio comunale di. Il conducente del furgone stava percorrendo la autostrada in direzione di Conegliano. Giunto nel tratto compreso tra gli svincoli di Portogruaro e Sesto al Reghena, dal mezzo è volata via una ruota. Per gli altri utenti è stata una autentica strage. Sono ben 11 i veicoli che si sono schiantati sui detriti, finendo a loro volta con le ruote a terra o danneggiando i veicoli. Sul posto sono arrivati i soccorsi. Nessuno fortunatamente è rimasto feriti, ma i danni sono ingenti.