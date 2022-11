Furgone si inabissa nell'Adige, i sommozzatori cercano il conducente

CAVARZERE - Giallo a Boscochiaro, frazione di Cavarzere, dove verso le 19.30 di oggi, sabato 19 novembre, un furgone è stato visto inabissarsi nelle acque dell'Adige in corrispondenza della torre piezometrica dell'acquedotto, in località Sant'Antonio. Sul posto stanno operando ancora i sommozzatori dei vigili del fuoco e le squadre dei pompieri arrivate da Mestre, Cavarzere e Padova, con l'autogru. A dare l'allarme è stata un coppia che in auto transitava sull'argine del fiume e ha visto la scena: il furgoncino è scivolato giù dalla scarpata inabissandosi dopo aver galleggiato per alcune decine di metri nelle acque torbide dell'Adige. A rendere complicati i soccorsi la presenza di una folta vegetazione nel fondale, oltre al buio. I carabinieri hanno bloccato l'accesso alla strada arginale in entrambe le direzioni. Da quanto trapela, dovrebbe esserci un unico occupante del mezzo, il conducente.