"Ambulanti" dei contatori scatenati: a decine si trovano i contratti cambiati

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

MESTRE - Un pensionato di 72 anni che abita in via Emo ha scoperto, dopo un mese, di essere passato da Eni ed Enel al gruppo romagnolo Hera. Il fatto è che non aveva mai chiesto quel passaggio e, soprattutto, non aveva mai firmato nessun documento. Era successo, alle 2 del pomeriggio di un afoso 17 luglio, che un tizio, con un cartellino con la scritta Next, lo avesse convinto a lasciarlo fotografare due bollette e il documento d'identità. L'uomo si è rivolto ad Adico, l'associazione dei consumatori, che ora,...