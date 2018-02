Furbette del ticket: dovranno pagare quasi 210mila euro

di Gianluca Amadori

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MIRANO/DOLO - Si appropriarono di oltre, relativi aiche si rivolgevano all'ufficio cassa dell': a distanza di otto anni dai fatti, duedella cooperativa alla quale era stato subappaltato il servizio, sono statea risarcire il grave danno economico provocato al Consorzio sociale unitario G. Zorzetto, che svolse il servizio cassa per conto dell'allora Als 13 Miranese; risarcimento aumentato di 50 mila euro (per un totale di quasi 210 mila euro, oltre a interessi e spese legali) a titolo di ristoro per il consistente danno all'immagine provocato con il loro comportamento illecito.La sentenza, emessa dal Tribunale civile di Venezia, riguarda, le dueche, nel 2009, lavoravano come responsabile e vice responsabile dell'ufficio cassa per conto della cooperativa Sarha, alla quale era stato affidato l'incarico dal consorzio Zorzetto di Asseggiano, il quale a sua volta si era visto assegnare il servizio in subappalto dalla società Domino srl, vincitrice della gara bandita dalla Ulss 13.La vicenda è stata oggetto anche di un'inchiesta penale, a conclusione della quale Masolini e Favaretto hanno patteggiato due anni di reclusione per il reato di peculato...