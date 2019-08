Si accascia nel bosco, l'amico dà l'allarme: fungaiolo sandonatese stroncato in Cadore

BELLUNO/SAN DONA' - Tragedia nel pomeriggio nei boschi di Col di Villapiccola ad Auronzo di Cadore, per un fungaiolo colto da malore. Dopo aver individuato, non senza difficoltà, il punto in mezzo agli alberi dove si trovava l'uomo, L. R., 49 anni, veneziano di San Donà di Piave, assieme all'amico che aveva dato l'allarme, l'elicottero ha sbarcato medico, infermiere e tecnico di elisoccorso con un verricello di 50 metri.



Purtroppo non è stato possibile altro che constatarne il decesso. Ricomposta, la salma è stata recuperata e trasportata a valle. Pronto a intervenire anche il Soccorso alpino di Auronzo.

