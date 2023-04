Rombo di motori per l'ultimo straziante addio a Kevin Erizzo

MESTRE - Il rombo di dieci moto ha sovrastato il dolore di un pianto inconsolabile. Quello custodito in "Voglio il mio Kevin", l'ultimo saluto della madre del 26enne morto a Pasqua in moto sulla Triestina, scontrandosi con una navetta della Brusutti, nelle vicinanze dell'aeroporto a Tessera. Per l'ultimo addio a Kevin Erizzo, 26enne di Chirignago fornaio a Mirano, ieri sono giunti nella chiesa di San Giorgio tantissimi giovani. C'erano anche gli amici con cui andava in gita in moto e che al termine del funerale hanno voluto rendergli omaggio salutandolo con il rombo dei motori accesi sulla piazza, mentre altri in coro dicevano ad alta voce: "Vai Kevin, corri".





La domenica di Pasqua il motociclista stava ritornando da un viaggio in Croazia a bordo della sua Aprilia 600 Shiver. Ha finito la corsa a pochi chilometri da casa, a Tessera, lungo la statale Triestina, contro un furgoncino navetta che stava provenendo in senso opposto diretto alla sede distante pochi metri. Sull'incidente la Procura ha disposto una perizia cinematica che sarà eseguita martedì. Erano all'incirca le 15 del giorno e sul veicolo c'era solo il conducente A.A., 40 anni di Mestre, che stava rientrando vuoto dopo aver fatto la spola con l'aeroporto Marco Polo. I genitori e la sorella maggiore Deborah stavano aspettando Kevin a casa per cena. Quella sera doveva rientrare in servizio nel panificio Gheni di via Porara a Mirano, dove lavorava. «È sempre stato un ragazzo pieno di energia, vivace, solare lo hanno ricordato ieri i familiari - Le ha affrontate tutte e ne è uscito sempre con la speranza e la voglia di mettersi in gioco. Era un ragazzo che si faceva amare, generoso con il prossimo, dal cuore grande. Amava la libertà».



LE TESTIMONIANZE

Kevin ha trovato la sua felicità con la passione delle due ruote, della montagna e della fotografia. Ieri la chiesa di Chirignago era gremita. Dopo l'omelia e l'aspersione con incenso della bara ricoperta di rose bianche e rosse, don Roberto Trevisiol ha chiesto a Deborah, la sorella di Kevin, di salire all'altare. «Eravamo molto legati - ha detto - Ci capivamo e questo si trasformava in un abbraccio, come un'apocalisse. Ciao Kevin, sono contenta per come stavi diventando: crescevi bene, eri generoso, dolce e pronto per nuove sfide. Eri responsabile, mettevi la vita quando salivi sopra la tua moto alla ricerca di nuove mete e orizzonti. I tuoi sogni, il sorriso, tutto si è spento in mezzo secondo. Voglio ricordarti che ci ascolti e sorridi da lì, dove ora sei e non hai limiti di velocità». Per l'ultimo saluto al giovane era presente anche Marisa Zanon, dirigente scolastica dell'istituto comprensivo Grimani e insegnante di Kevin per cinque anni alla scuola primaria Fusinato alla Favorita. «È stato uno dei primi alunni ha ricordato Zanon Per me lui era Kevin, lo riconoscevi dal sorriso. È stato un bambino particolare, mi ero affezionata molto ed è rimasto nel cuore".