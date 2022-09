Folla di amici e fiori bianchi: straziante addio a Giuliano, lo studente morto durante lo stage

CEGGIA - Un migliaio di persone hanno dato oggi pomeriggio, 26 settembre, l'ultimo saluto a Giuliano De Seta, il 18enne di Ceggia morto schiacciato durante uno stage in azienda. Ad accogliere il feretro davanti alla chiesa di San Vitale sono stati il sindaco con i genitori del ragazzo, Mauro e Antonella, e la fidanzatina Claudia. Presenti anche i sindaci di San Donà Cereser, di Portogruaro Favero, l'assessore di Noventa di Piave Ormenese, il sindaco di Torre di Mosto. Straziati i compagni di scuola dell'istituto Da Vinci di Portogruaro, dove Giuliano frequentava la quinta superiore, e i tantissimi amici.

I compagni di classe dell'Isis da Vinci

Ad attendere il feretro, in una bara bianca, c'erano i compagni di classe dell'Isis Da Vinci di Portogruaro, assieme ai docenti e alla dirigente. Commovente l'abbraccio degli amici con i genitori e il fratello minore della vittima, prima della benedizione e dell'ingresso in chiesa. Al termine, sul sagrato della chiesa amici, i genitori e i compagni di classe hanno letto tre lettere di ricordo del giovane scomparso. Alla fine sono stati liberati in cielo palloncini bianchi. Tra le tante persone assiepate sul sagrato della parrocchia - che hanno potuto seguire la cerimonia grazie agli altoparlanti - anche alcuni sindaci di Comuni vicini, che hanno presenziato con la fascia tricolore e hanno proclamato, per la giornata odierna, il lutto cittadino con le bandiere esposte a mezz'asta negli edifici pubblici. Durante il funerale, a Ceggia sono state sospese tutte le manifestazioni pubbliche e gli esercenti hanno abbassato le serrande. La salma di Giuliano De Seta sarà cremata. Per sensibilizzare le istituzioni nel dare risposte concrete sui temi della prevenzione e dei controlli nei luoghi di lavoro, Fim, Fiom e Uilm di Venezia hanno indetto per oggi due ore di sciopero, alla fine del turno di lavoro, in tutta la provincia.