Funerale di Daniele Coccato, corteo di Vespe per l'ultimo saluto al ventenne di Santa Maria Assunta morto in un incidente stradale Video

CAMPOLONGO MAGGIORE - Funerale di Daniele Coccato, corteo di Vespe per l'ultimo saluto al ventenne di Santa Maria Assunta morto in un incidente stradale. Un corteo di vespe ad accompagnare l'ultimo viaggio di Daniele Coccato, il ventenne di Santa Maria Assunta, frazione di Fossò, morto in un incidente lo scorso 2 giugno. Oggi, giovedì 6 giugno, il funerale nella parrocchia di Santa Maria Assunta. (video di Luca Vecchiato)

L'incidente

Daniele è morto in sella alla sua amatissima Vespa, uscito di strada mentre percorreva via Villa a Bojon, schiantandosi contro il palo della luce. Per i soccorritori non c'è stato nulla da fare. L'ultimo saluto oggi nella parrocchia di Santa Maria Assunta.

Daniele era figlio di Diego Coccato, proprietario di un tacchificio a Fossò. Il giovane lascia i genitori, un fratello e una sorella.