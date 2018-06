Fumo nero dalla nave, comitati infuriati: «È inquinamento»

VENEZIA - «Ennesimo episodio di inquinamento atmosferico in laguna»: la nuova denuncia viene dai comitati AmbienteVenezia e NoGrandiNavi che puntano il dito contro il transito oggi di una grande imbarcazione da trasporto alla bocca di porto di Malamocco, diretta a Porto Marghera.



In alcuni frame estrapolati da un video in loro possesso si vede una nube di fumo nero alzarsi in cielo, uno scenario che ha preoccupato gli ambientalisti: «È stata allertata più volte la Capitaneria di porto», hanno dichiarato i comitati. «Questi episodi di inquinamento atmosferico causato dalle navi, sia da crociera che da trasporto, si ripetono in maniera impressionante dentro e fuori la laguna di Venezia», hanno aggiunto. I comitati annunciano che il materiale fotografico sarà inviato al ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, e al ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA