Un successo l'omaggio a Fulvio Roiter, il fotografo della Venezia magica

VENEZIA - ​Nella suggestiva cornice dell’Arena Giardini della Biennale di Venezia, sabato 25 luglio, grande successo di pubblico per il filmato omaggio al celebre fotografo veneziano Fulvio Roiter: alcune tra le più belle foto in bianco e nero e a colori del celebre fotografo hanno incantato il pubblico presente mentre la colonna sonora con la musica dei Pink Floyd, come una malìa incantata e magica, accompagnava lo scorrere delle immagini di una città lagunare splendida e vagheggiata. La proiezione del filmato, in collaborazione con la Fondazione Fulvio Roiter e il Comune di Venezia, ha preceduto la proiezione di Fat City (Città amara, 1971) di John Huston in occasione della rassegna di film classici restaurati intitolata Classici fuori Mostra.



La figlia Jessica Roiter, Presidente della Fondazione Fulvio Roiter, emozionata ed elegantissima, sul palco ha così raccontato la genesi di questo filmato: «Io sono circondata dalle foto del mio papà. E io vivo ogni giorno l’emozione di Venezia dove vedo quello che l’uomo è riuscito a creare, a costruire; la perfezione e l’armonia tra pietra e acqua: ogni riflesso sul Canale è un gioco di luce, ogni facciata trasmette un pezzo di storia. Quindi mi sono detta: voglio creare qualcosa che sia un fuoco di artificio di immagini, un po’ come il Redentore di Venezia; la Rinascita. Auguriamoci la Rinascita dopo questo periodo così triste per Venezia e anche per l’Italia. Mi è venuta l’idea di creare un video per creare uno shock di immagini». E così Jessica Roiter continua a raccontare di come, sull’onda dell’emozione di questo video realizzato da Paolo Zanetti, archivista e compagno di vita, abbia voluto mandarlo al Sindaco di Venezia Luigi Brugnaro che si è subito attivato. «Questa sera il mio sogno si avvera…».

© RIPRODUZIONE RISERVATA