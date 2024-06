MESTRE - «Ho il sonno pesante e non avevo sentito nemmeno il temporale dell’altra notte. Ma quel botto e quel bagliore incredibile ci ha fatto svegliare di soprassalto, col cuore in gola. Ho pensato ad una bomba, che fosse esploso qualcosa... Poi, sentendo la pioggia, ho capito che si trattava di un fulmine e sono tornato a letto. Ma mai avrei pensato che quella saetta ci era “caduta” proprio sulla testa...».

Pareva fosse andato tutto bene, invece qualche danno l’ha fatto. Ne sanno qualcosa gli abitanti del condominio di via Mestrina 22, la palazzina rosa di cinque piani nella zona pedonale all’angolo con via Ca’ Savorgnan, sulla cui antenna centralizzata della tv si è abbattuta, con tutta la sua violenza elettrica, la saetta immortalata alle 5.30 di lunedì mattina da una webcam posizionata in piazza XXVII Ottobre.

«Sono stato svegliato da quel gran botto e una improvvisa luce vivissima, tanto che ho pensato a una esplosione», racconta Giorgio Naia, residente nel condominio. Il fulmine si era infatti scaricato sull’antenna centralizzata sul tetto della palazzina, causando uno sbalzo di tensione tale da far scattare tutti i salvavita di appartamenti e negozi al pianterreno («noi lunedì eravamo chiusi, ma oggi ho trovato tutto spento, come per un blackout» raccontavano ieri dalla pasticceria cioccolateria Pettenò), costringendo così buona parte degli abitanti a controllare i quadri elettrici e i contatori.

I DANNI

«Ma questo era il meno - riprende Naia - perché la mattina seguente, attorno alle 9, mi chiama un vicino per chiedermi se riuscivo a vedere qualcosa in tv, visto che stavano trasmettendo i risultati elettorali. Ma nemmeno in casa mia si riusciva a ricevere nessun programma». La potenza del fulmine aveva infatti “risparmiato” l’antenna sul tetto, ma non parte della centralina che poi dirama il segnale nelle case. Sostituita la centralina, l’altra amara sorpresa: ad essere rimasti fulminati sono stati anche diversi televisori: «Se ne è andato il ricevitore interno del segnale tanto che, per non gettarli via, li abbiamo collegati ad un decoder esterno, di quelli del digitale terrestre». C’è chi, di tre televisori in casa, ne ha “persi” un paio per colpa della saetta di lunedì. «Si sono salvati solo i modelli più vecchi. Vedremo se con l’assicurazione del condominio riusciremo a coprire i danni» concludono da via Mestrina.