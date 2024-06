MESTRE - Fulmine su un palazzo in Corso del Popolo a Mestre, il condominio "centrato" dalla saetta. Questa mattina, lunedì 10 gennaio, intorno alle 5.30 un lettore ha immortalato un momento spettacolare: un fulmine colpisce un condominio in centro a Mestre, in Corso del Popolo.

Nell'immagine il lampo lunghissimo sembra collegare il cielo al palazzo. Una foto che lascia senza parole. Proprio a quell'ora infatti un temporale si è abbattuto in terraferma. Qualche ora di "tregua" e nel pomeriggio il cielo è tornato a tuonare.