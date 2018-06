La Porsche Carrera sfreccia all'alt: scatta l'inseguimento. Qualcosa da nascondere c'era...

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NOALE - Non si ferma all’Alt con la. Arrestato dai Carabinieri dopo un rocambolesco inseguimento. Denunciato l’amico trovato in possesso di presunta sostanza stupefacente.Nella serata di giovedì i Carabinieri di Noale hanno arrestato per resistenza a pubblico ufficiale D.F., 47enne, e deferito per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente M.M., 43 anni. La pattuglia dei Carabinieri di Noale, durante un posto di blocco, ha imposto l’alt a una Porsche Carrera su una strada nella periferia della città. L’autista ha però ingranato la marciache per evitare di essere investito è stato costretto a fare un repentino balzo sul lato. A quel punto il fuggitivo ha proseguito la sua corsa in direzione di Massanzago, contando sulla differenza di cavalli con l’auto di servizio dei Carabinieri. I due militari, però, non si sono dati per vinti e hanno ingaggiato un lungo inseguimento, riuscendo a fermare definitivamente l’auto sportiva dopo qualche chilometro.Insospettiti da quell’insolita fuga, i Carabinieri hanno deciso di effettuare delle perquisizioni sull’auto e nelle abitazioni dell’autista della Porsche e del suo passeggero. Proprio nel corso di tali approfondimenti, i militari hanno trovato nell’abitazione del trasportato, M.M., cl.75 9 dosi di presunta. L’uomo è stato quindidi stupefacenti. Vista la pericolosa condotta di guida e l’atteggiamento tenuto da D.F., configurando gli estremi del reato di Resistenza a Pubblico Ufficiale, i militari hanno fatto scattare le manette ai suoi polsi e la sottoposizione ai domiciliari in attesa del processo per direttissima. L'uomo è stato condannato a 8 mesi con pena sospesa ed obbligo di firma.