Fuga di gas in via Miranese: strada e viabilità bloccate per oltre mezzora

Altri particolari sul Gazzettino del 28 dicembre

MESTRE - Allarme oggi a Mestre per la rottura di un tubo del gas di un palazzo, determinando una fuoriuscita con via Miranese chiusa al transito per precauzione, all'altezza di Chirignago.A lanciare l'allarme i gestori di una tabaccheria che si trova all'altezza dell'hotelHanno sentito un forte odore e si sono accorti che dal tubo che riforniva le utenze usciva gas. Subito hanno chiuso le utenze e hanno chiamato i vigili del fuoco. Dopodiché la situazione si è fatta più chiara: a causare il problema sarebbe stato un operaio che nelin finto marmo, ma in verità in legno, avrebbe causato il problema.L'allerta è stata lanciata verso le 14.30 non distante dalSul posto si è portata una squadra dei vigili del fuoco del Comando di Mestre, con il supporto del Nucleo ambientale e di un'autobotte. La riapertura della strada mezz'ora più tardi.