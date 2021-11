Fuga di gas in via Mazzini, evacuata intera palazzina di 9 appartamenti

SAN DONA' - Paura oggi - 16 novembre - in una palazzina d San Donà per una fuga di gas partita da un appartamento e che aveva ormai invaso buona parte del vano scale. Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata al civico 30 di via Mazzini.

Si tratta di una palazzina di tre piani, con 9 appartamenti ed una trentina di persone. Era dal mattino che gli inquilini dell’edificio continuavano ad avvertire un forte odore di gas. Situazione che, con il passare dei minuti, è peggiorata. Per questo uno dei condomini ha poi deciso di dare l’allarme.