Una fuga di gas in via Cardinale Massaia a Mestre e tre condomini evacuati. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco con tre squadre tra cui il nucleo NBCR (nucleare biologico chimico radiologico) dalle 15.30.



Ad intervenire sono stati anche i tecnici della rete gas per individuare la perdita.

