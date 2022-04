MESTRE - Era stato abbandonato da poco, con ogni probabilità di notte, lontano da sguardi sospetti, in un’area incolta a ridosso del cimitero. A ritrovarlo sono stati gli agenti delle Volanti che hanno scoperto che, all’interno del contenitore metallico, c’era un piccolo arsenale di armi. Con ogni probabilità fucili da caccia, il cui furto peraltro era stato regolarmente denunciato dal legittimo proprietario.



L’INTERVENTO

Il ritrovamento è avvenuto ieri mattina, quando in via Santa Maria dei Battuti, sul retro del cimitero, a ridosso dei campi coperti del Tennis club Davis, la Polizia ha sequestrato il contenitore metallico abbandonato, la cui presenza era stata segnalata poco prima. All’aspetto l’armadio che custodiva le armi si presentava come una piccola cassaforte. E questo elemento potrebbe avere ingannato a suo tempi i ladri che lo avevano asportato da un’abitazione della zona. Una volta forzata la serratura, i ladri avrebbero scoperto che all’interno non c’erano oggetti di valore ma le armi di un appassionato di caccia. E a quel punto avrebbero deciso di disfarsi di queste e del relativo contenitore, senza cercare di “piazzare” le armi al mercato nero. Ipotesi che dovranno essere a questo punto chiarite dagli inquirenti cui competono le indagini.



LE INDAGINI

Più difficile, al momento, dare un volto a chi si ha preferito disfarsi del malloppo. La zona del ritrovamento, sul retro del Tennis club e dell’area della scuola media Trentin, è infatti poco frequentata; dall’altro lato della strada corre il muro di cinta del cimitero e più avanti ciò che resta delle vecchie serre del vivaio Cianchi, già rifugio di sbandati prima di ripetuti principi d’incendio e dello sgombero attuato dalla Polizia locale. La zona non è inoltre videosorvegliata, e forse proprio per questo sarebbe stata scelta da chi ha abbandonato le armi per non rischiare di essere individuato. Per dare un volto a chi ne era in possesso non rimane che indagare sui furti denunciati a suo tempo per il furto delle armi. Di recente un caso era stato segnalato in via San Donà, a Carpenedo, mentre un altro cacciatore era stato derubato dei fucili da caccia custodite in un armadio blindato a Salgareda, nel Trevigiano.