«Non correvo e non ero distratto il giorno in cui mia figlia morì»

di Lino Perini

DOLO - «Adesso parlo io». Comincia così lo sfogo di un padre,, 41 anni, che ha perso in un incidente stradale ladi appena tre anni e che, come se non bastasse quel dolore lacerante, si è vistodal gup del Tribunale di Padova Domenica Gambardella pere lesioni colpose senza che vi siano delle certezze assolute sulla sua condotta alla guida del veicolo Nissan Qashqai.È quella l'auto sulla quale viaggiava la famiglia di Tasso nel pomeriggio di domenica 19 ottobre 2014, il giorno dello scontro lungo lacontro una Hyundai Tucson che proveniva in senso contrario, un incidente inspiegabile. Per la prima volta l'uomo,, accetta di raccontare l'accaduto: «Posso assicurare che non andavo a velocità sostenuta, che non ho tentato un sorpasso azzardato e che non ero distratto, non usavo il cellulare, e il seggiolino era agganciato in modo regolare.Nell'immediatezza dei fatti - spiega Tasso - il pm ha disposto un accertamento tecnico irripetibile sul veicolo, ma il motore e le parti meccaniche non sono state analizzate, né sono stati scaricati i dati della centralina che avrebbero potuto rilevare l'esatta anomalia che ha causato il mancato controllo dell'auto»...