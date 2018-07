Frontale in Romea: sei feriti, tre gravi. Strada chiusa e caos

CAMPAGNA LUPIA (VENEZIA) - Sei persone sono rimaste ferite, delle quali tre in modo grave, in uno scontro frontale tra auto avvenuto, poco dopo le 7, lungo la statale Romea nel territorio comunale di Campagna Lupia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. I soccorritori hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto tre persone, rimaste bloccate all'interno delle vetture: sono state stabilizzate dal personale del Suem 118 per essere portate in ospedale. Altre tre persone sono rimaste ferite in maniera più lieve. Durante le operazioni di soccorso la strada è rimasta chiusa al traffico. Le forze dell'ordine hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente.

