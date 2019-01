Spaventoso frontale all'incrocio: auto in fosso, coinvolta una bambina

PIANIFA -Spaventoso frontale a Pianiga all'incrocio tra via Marinoni e via Volpino. Poco prima delle 13.30, una Bmw 320 e una Renault Megane si sono schiantate finendo entrambe nel fossato a bordo strada. La Bmw si è ribaltata e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco, accorsi da Mira e Mestre anche con l'autogru, per mettere in sicurezza mezzi e famiglia che si trovava sulla Bmw. Il conducente e una bambina sono stati presi in cura dal personale del Suem 118 e portati in ospedale per ulteriori accertamenti, mentre è rimasta illesa la mamma e le due persone a bordo della Renault Megane. I carabinieri hanno eseguito i rilievi dell'incidente per ricostruire la dinamica dell'episodio.

