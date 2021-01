Frode fiscale e dei contributi, dalle prime ore dell'alba il blitz delle Fiamme gialle

VENEZIA - Frode per il pagamento dei contributi, maxi operazione della Guardia di finanza di Venezia. Dalle prime ore della mattina, oltre 200 finanzieri del Nucleo di Polizia economico finanziaria di Venezia e di altri Reparti del Corpo operanti in numerose province italiane, stanno dando esecuzione a un centinaio di perquisizioni nei confronti di persone fisiche e imprese coinvolte, a vario titolo, in una sofistica frode fiscale e contributiva.

