MESTRE - Ce l'hanno fatta ed oggi riapriranno. La storia del Fritoin di via Ca' Savorgnan non si è dunque fermata con l'abbandono del precedente gestore, ma proseguirà sotto la guida di Valentino Carbone, che arriva da una famiglia di ristoratori jesolani, la chef Giorgia e direttrice del locale, e Sneyda banconiera, queste ultime due già coinvolte nella scorsa gestione.

Lo storico locale che proprio quest'anno festeggerà il quarantennale riaprirà dalle 10.30 di stamattina con orario continuato fino alle 21, dal lunedì al sabato, dopo una chiusura durata un paio di settimane che aveva fatto temere il peggio. La nuova gestione ha fatto già sapere di voler continuare a mantenere intatto lo spirito del locale: specialità di pesce a pranzo e a cena, fritti, cicchetti e i classici aperitivi veneziani, «più l'impegno a non maltrattare le mozzarelle in carrozza riscaldandole al microonde - sottolineano dal Fritoin -, ma preparandole sempre in modo espresso», cioè sul momento.

«Purtroppo con i tempi stretti e le mille cose che abbiamo dovuto fare per riaprire rapidamente, non siamo riusciti a organizzare una vera e propria inaugurazione, - spiegano Valentino e Giorgia che hanno aperto anche la nuova pagina Facebook El Fritoin dal 1983 -, ma promettiamo che ci rifaremo con gli interessi in autunno con la festa per i 40 anni del Fritoin». Alcune novità sono comunque già in arrivo per la primavera, ma desta curiosità anche l'annuncio di particolari mozzarelle in carrozza con mortadella e gorgonzola, nduja e acciuga e con seppie in umido.