Venezia, Fridays for Future: manifestanti imbrattano con vernice rossa le vetrine di Unicredit e Mc Donald's

VENEZIA - «Stop ai cambiamenti climatici». Centinaia di studenti, stamane a Venezia, per i Fridays for Future, la manifestazione per la salvaguardia dell'ambiente. Non solo cambiamenti climatici, tra i temi affrontati al corteo, caro-vita e la morte dello studente in alternanza scuola-lavoro.

Nel corso della manifestazione, alcuni ragazzi hanno imbrattato con vernice rossa le vetrine della sede Unicredit e di Mc Donald's. Le immagini hanno fatto il giro del web.

Il corteo, partito da Piazzale Roma, passando per Strada Nuova, è giunto a Rialto. L'obiettivo è quello di protestare contro «i responsabili della crisi climatica».