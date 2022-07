Il freno non funziona, furgone "parte" e si inabissa nelle acque del mare

CHIOGGIA - Guasto al freno furgone si inabissa nelle acque del mare. Poco dopo l’alba di oggi, 7 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti nel piazzale del mercato ittico di Chioggia in via Poli per un furgone finito in mare dopo essere stato lasciato in moto nel piazzale, mentre il proprietario era impegnato in un’ultima incombenza prima di ripartire. Nell'incidente fortunatamente nessuna persona è rimasta ferita. Il piccolo veicolo commerciale è probabilmente finito in mare a causa del malfunzionamento del freno di stazionamento. I pompieri arrivati dal locale distaccamento, da Cavarzere e da Mestre con il nucleo sommozzatori e l’autogru, hanno lavorato un bel po' per imbragare il veicolo completamente affondato e per issarlo con l’autogrù. Le operazioni di recupero sono terminate poco prima delle 8:00.