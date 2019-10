di Daniela Ghio

VENEZIA Fulmine a ciel sereno: da gennaio i frati dilasceranno la parrocchia. La decisione è stata presa dai vertici della Provincia San Antonio dei frati minori ed è dovuta alla repentina sostituzione del nuovo parroco,giunto a Venezia lo scorso settembre. Fra’ Pedro, venuto a sostituire fra’ Sebastiano Simonitto, ha chiesto ai superiori provinciali di tornare per un anno a casa, in, per seguire la salute molto precaria di suo padre. Il governo provinciale dei frati ha perciò immediatamente informato il patriarcato che la presenza del parroco sarebbe stata garantita solo fino a Natale e che poi non sarebbero riusciti a trovare un sostituto. La mancanza di vocazioni, che ha causato recentemente all’unificazione dei frati veneti con tutto il nord Italia, e lo scarso interesse dei giovani frati alle parrocchie li ha portati alla decisione di lasciare la guida di San