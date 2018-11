Si è spento Franco Visentin, pioniere del turismo a Jesolo

JESOLO - Si è spento oggi a 81 anni Franco Visentin, un altro pezzo di storia di Jesolo che viene a mancare: è stato protagonista della crescita turistica della città, con decisioni lungimiranti e innovative per l’epoca, come la creazione di un organismo che potesse gestire i servizi di salvataggio o la fondazione del primo consorzio arenile.



Aveva 81 anni e lascia la moglie Angela ed i figli Giulia e Giovanni. Insieme gestivano l’hotel Wally di piazza Trento, una delle strutture alberghiere storiche di Jesolo.



Franco Visentin aveva iniziato la sua attività in ambito turistico come dirigente all'Azienda Autonoma Soggiorno e Turismo, realtà che poi, negli anni, diventerà APT, Azienda di Promozione Turistica. Visentin fu, quindi, attivo nella Servizi Spiaggia, la società che in pratica fece da traghettatrice per la gestione delle attività (a cominciare dal salvataggio) che passarono alla Jesolo Turismo Spa, di cui fu presidente dal 1992 al 1994, ma anche direttore. Parallelamente Visentin dà vita al primo consorzio di gestione dell’arenile, una realtà assolutamente innovativa per l’epoca.



Nell’ambito sindacale, è stato tra i fondatori (nonché presidente) di UnionMare (Unione regionale e provinciale dei complessi turistico balneari) Veneto. Ha insegnato all’Istituto Veneto per il Lavoro, gestito dalla parrocchia di Jesolo Paese. Albergatore, è stato anche vice presidente dell’Aja, l’Associazione Jesolana Albergatori, nonché consigliere. Alberto Maschio, presidente Aja, dichiara: “E’ con dolore che apprendiamo della morte di Franco Visentin. Alla famiglia vadano le più sentite condoglianze mie e di tutto il consiglio. Franco è stata una di quelle persone che hanno creduto nella crescita della nostra città in ambito turistico, fornendone anche gli strumenti per potere realizzare questo percorso. E’ grazie a figure come lui se oggi Jesolo è diventata una realtà così importante nel mondo”.

